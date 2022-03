Kapitän Thomas Böhme schwört dem RSV Lahn-Dill die Treue

Hält dem RSV Lahn-Dill weiter die Treue: Nationalspieler Thomas Böhme. Foto: Steffen Bär

WETZLAR - Als Thomas Böhme im März 2010 mit gerade einmal 18 Jahren beim RSV Lahn-Dill seinen ersten Vertrag unterschrieb, konnten nur die wenigsten erahnen, welch lange gemeinsame Reise sich aus dieser Personalentscheidung entwickeln sollte. In dieser Woche hat der inzwischen 30-jährige Kapitän die Zusammenarbeit beim deutschen Rollstuhlbasketball-Rekordmeister um drei weitere Jahre bis 2025 verlängert.

17 Titel hat der 30-Jährige mit Wetzlarern gesammelt

Der aus dem fränkischen Bayreuth stammende Böhme stand bereits vor 2010 im Fokus des RSV, ehe er nach den Bundesligastationen in München und Jena sowie bestandenem Abitur an die Lahn wechselte. Bereits nach wenigen Monaten gewann der Flügelspieler mit dem Weltpokalsieg im japanischen Kitakyushu seine erste Trophäe mit den Wetzlarer Rollis, aus dem bisher eine lange Sammlung von insgesamt 17 Titelgewinnen geworden ist - zuletzt im Mai des vergangenen Jahres der dritte Triumph in der europäischen Königsklasse.

"Wir möchten zusammen mit Tommy noch viel erreichen, das durchaus über den aktiven Sport hinausgehen kann. Doch jetzt sind wir erst einmal überglücklich, dass wir mit ihm bis 2025 in seine Spielzeiten 13, 14 und 15 im Trikot des RSV Lahn-Dill gehen können", sagt RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck, der darauf anspielt, dass beide Seiten ihre Willensbekundung abgegeben haben, die Zusammenarbeit auch nach Ende der aktiven Karriere fortzusetzen, wann immer dies der Fall sein sollte.

"Ich bin sehr froh, meinen Vertrag um weitere drei Jahre beim RSV verlängert zu haben. Die langfristige Perspektive, die mir der Verein dabei geboten hat, entspricht genau meinen Vorstellungen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der RSV auch in den nächsten Jahren wieder den ein oder anderen Titel nach Wetzlar holt", wird Thomas Böhme in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Außerdem hoffe ich, dass wir in Zukunft die Buderus Arena immer mehr füllen werden und wieder regelmäßig vor großer Kulisse der besten Fans der Welt spielen können", gibt der 30-Jährige zu Protokoll.