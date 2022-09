Kommentar: Wetzlarer rücken wieder in Rolle des Gejagten

Auf geht's in eine neue Runde für Cheftrainerin Janet Zeltinger und den RSV Lahn-Dill. Foto: Steffen Bär

Wer die lange Erfolgsgeschichte des RSV Lahn-Dill verfolgt, der kann noch so intensiv suchen. Er wird kein Jahr des Abwartens, der Stagnation oder gar der Selbstzufriedenheit finden. Trotz einer imponierenden Erfolgsbilanz mit 37 nationalen und internationalen Titeln seit 1998 sind die Rollis von der Lahn noch immer hungrig, setzen sich ein uns andere Mal neue Ziele. Das ist auch vor der anstehenden Saison 2022/23 nicht anders.

Doch nach dem erstaunlich souverän eingefahrenen 14. deutschen Meistertitel im Frühjahr dieses Jahres wird die neue Spielzeit kein Selbstläufer. Das weiß das Team um Cheftrainerin Janet Zeltinger und Manager Andreas Joneck. Wichtig ist bei den mittelhessischen Korbjägern wie in jedem anderen Mannschaftssport "aufm Platz". Dort müssen zwei Hürden genommen werden. Zum einen wartet wieder das Duell mit dem Erzrivalen RSB Thuringia Bulls. Befanden sich die Lahn-Diller zuletzt eher in der Position des Jägers der Thüringer, so finden sie sich diesmal in der Rolle des Gejagten. Sie sind Titelverteidiger.

Und sie müssen einen personellen Umbruch meistern. Mit Brian Bell, Hiroaki Kozai und Dominik Mosler haben sie hochkarätige Routiniers verloren. Mit Ghazain Choudhry, Rose Hollermann und Matthias Güntner kamen drei hochkarätige Neuzugänge hinzu. Diese müssen aber erst einmal mit den bewährten Stammkräften ein starkes Team bilden, müssen sich einspielen. Das ändert aber nichts daran: Der RSV Lahn-Dill will auch in dieser Saison um Titel mitspielen. Das wird er! Dazu muss man gar nicht die Erfolgsgeschichte bemühen.

