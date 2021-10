4 min

Lahn-Dill und Thuringia Bulls: Im Jahr 2010 fängt alles an

Das Gigantenduell in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga steht an. Auch in anderen Sportarten gab und gibt es ewige Zweikämpfe um den Titel, wie unsere Übersicht beweist.

Von Alexander Fischer Chefreporter Wetzlar