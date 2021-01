Mailand oder Madrid? Hauptsache zum RSV Lahn-Dill

Ian Sagar, geboren am 29. März 1982 in Sheffield, wuchs im nordenglischen Barnsley auf. 1999 brach er sich bei einem Motorradunfall das RückenmarkAls Rollstuhlbasketballer spielte der Center für die Sheffield Steelers, die Oldham Owls, Perdula Toledo/Spanien, Briantea Cantu (u.a. fünf Mal italienischer Meister) und SBS Bergamo, ehe er 2020 zum RSV Lahn-Dill wechselte. Mit der britischen Nationalmannschaft holte der Glatzkopf vier Mal EM-Gold und Bronze bei den Paralympics 2016. Sagar, der vor den Spielen in Rio aufgrund seiner Auswanderungsabsichten und den bürokratischen Hürden durch die britischen Behörden ernsthaft über ein Karriereende nachgedacht und bereits zur Teilzeit in einem Chemielabor gejobbt hatte, lebt mit seiner aus der Ukraine stammenden Frau Natalia sowie den Kindern Max, Katarina und William in Mariano Comense, einem Dorf zwischen Mailand und Como. Er besitzt inzwischen auch die italienische Staatsbürgerschaft. (vsch)