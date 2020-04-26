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Sonntag, 26.04.2020 - 19:45
4 min

McLachlan/Zeltinger: Ein Leben mit und ohne Rollstuhlbasketball

Sie ist Cheftrainerin des RSV Lahn-Dill, er Bundestrainer der deutschen Rollstuhlbasketballer, seit Jahren sind sie privat ein Paar. In der Coronakrise beschäftigen sich Janet McLachlan und Nicolai Zeltinger aber nicht nur mit ihrem Sport, sondern auch mit Dingen am und im eigenen Haus.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Nicht nur in Sachen Rollstuhlbasketball auf einer Wellenlänge: Nicolai Zeltinger und Janet McLachlan. Foto: Alexander Fischer

Nicht nur in Sachen Rollstuhlbasketball auf einer Wellenlänge: Nicolai Zeltinger und Janet McLachlan. Foto: Alexander Fischer

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