Möller geht, Mizan künftig in Doppelrolle

Gießen (aj). Die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill treiben die Personalplanungen für die kommende Spielzeit voran. Zwei Entscheidungen sind beim deutschen Rekordmeister in den letzten Tagen gefallen: Der Vertrag des 29-jährigen Kai Möller wird nicht verlängert, dagegen wird der 20-jährige Peyman Mizan in der neuen Saison das Trikot des RSV Lahn-Dill gleich doppelt tragen.

Der ehemalige iranische Junioren-Nationalspieler wird nicht nur in der ersten Bundesliga zum Einsatz kommen, sondern auch Aufsteiger RSV Lahn-Dill II in der 2. Bundesliga Süd verstärken. "Für seine Entwicklung ist das ein weiterer wichtiger Schritt. In der zweiten Liga kann er Verantwortung übernehmen und gleichzeitig in der ersten Liga weiter lernen", so RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck. Den Verein verlassen wird dagegen Kai Möller, dessen im Juni auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Der 29-Jährige wechselte im Sommer 2018 von der BG Baskets Hamburg nach Mittelhessen. "Die Trennung von Kai ist strategischer Natur. Er hat sich bei uns zwei Jahre großartig in den Dienst der Mannschaft gestellt, dafür gebührt ihm ein dickes Dankeschön", so Joneck.