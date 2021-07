Nach zehn Jahren ist Schluss im Trikot des RSV Lahn-Dill: Christopher Huber (r.) verlässt den Rollstuhlbasketball-Bundesligisten und schlägt einen anderen Karriereweg ein. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wetzlar (aj). Der Kader des RSV Lahn-Dill für die Saison 2021/22 nimmt immer mehr Konturen an. Veränderung wird es beim Rollstuhlbasketball-Bundesligisten auf den Lowpointer-Positionen geben. Während Nationalspielerin Catharina Weiß ihren Vertrag verlängerte, wird Christopher Huber nach den Paralympics nicht mehr im Kader der Wetzlarer Rollis stehen.

Der 25-jährige Nationalspieler will nach zehn Jahren im Trikot des RSV Lahn-Dill neue Prioritäten setzen und sich vor allem auf seine berufliche Karriere konzentrieren, nachdem sein Studium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen kurz vor dem Abschluss steht. Zwar soll Rollstuhlbasketball weiterhin ein Teil seines Lebens sein, doch nicht mehr in der Intensität, wie es beim deutschen Rekordmeister betrieben wird. Im August warten auf den Lowpointer zunächst jedoch seine zweiten Paralympischen Spiele im Trikot der deutschen Nationalmannschaft.

Huber kam 2011 aus Frankfurt zum RSV Lahn-Dill und feierte mit den Mittelhessen vier deutsche Meistertitel, fünf Pokalsiege sowie 2015 und 2021 Triumphe in der Champions League. "Vielen Dank an die komplette RSV-Familie für die letzten zehn Jahre. Diese Zeit hat mich geprägt und mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Der Abschied ist nicht einfach, aber der RSV Lahn-Dill wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben", so die scheidende Nummer neun der Lahnstädter.

Dagegen hat Catharina Weiß ihren Vertrag beim RSV um ein weiteres Jahr verlängert. Die 21-jährige Schwäbin kam im Vorjahr aus den USA von der University of Alabama an die Lahn und gewann mit den Wetzlarern erst im Mai die europäische Königsklasse. Die Jura-Studentin geht damit in ihr zweites Jahr bei den Rollis aus der Domstadt.

"Wir bedauern natürlich sehr, dass Chris uns nach zehn intensiven Jahren verlässt, können seine Entscheidung aber sportlich wie persönlich vollkommen nachvollziehen", so RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck, der sich aber auch über die Vertragsverlängerung von Nationalspielerin Weiß freut: "Catharina hat sich bei uns in den vergangenen zwölf Monaten großartig entwickelt und besitzt noch viel mehr Potenzial, das es nun weiter zu entfalten gibt".