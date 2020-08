Nationalspielerin Weiß zum RSV Lahn-Dill

Catharina Weiß wirft künftig für den RSV Lahn-Dill Körbe. Foto: privat

Wetzlar (aj). Der RSV Lahn-Dill freut sich kurz vor dem geplanten Saisonstart Anfang Oktober auf einen weiteren Neuzugang. Mit Catharina Weiß wechselt eines der größten deutschen Talente von der University of Alabama an die Lahn. Die erst 20-jährige Nationalspielerin aus Esslingen startete bereits vor sieben Jahren in Tübingen in ihre bisher steile Karriere und hat eine Klassifizierung von 1,0 Punkten. Aufgrund der Corona-Pandemie wechselte Weiß nun zurück nach Deutschland. "Catharina ist ein ganz großes Talent, entsprechend froh sind wir, mit ihr möglichst langfristig zusammenarbeiten zu dürfen", so RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck.