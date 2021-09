Neben Dauer- auch wieder Tageskarten bei Rollis im Angebot

Fast 600 Tage hat es gedauert, bis die Spieler vom RSV Lahn-Dill vor Zuschauern in der neuen Heimat Rittal-Arena spielen dürfen. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Unabhängig vom Sektor können für die Heimspiele des RSV Lahn-Dill in der Rittal-Arena Dauer- und Einzelkarten in verschiedenen Preiskategorien unter www.ticketmaster.de personalisiert erworben werden, auch ein kurzfristiger Erwerb am Spieltag an der Abendkasse ist seit wenigen Tagen wieder möglich.

Dauerkarten für alle acht Heimspiele der RBBL-Hauptrunde sind in vier Preisstufen, von Kategorie I (VIP, 320 Euro) bis Kategorie 4 (84 Euro, ermäßigt 58 Euro) erhältlich. Ermäßigung sind gültig gegen Vorlage eines Ausweises für Schüler, Studenten, Senioren ab 65 Jahren, Erwerbslose, Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und Menschen mit Behinderung. Letztere haben Anspruch auf ein weiteres ermäßigtes Ticket für eine Begleitperson, sofern sie den Vermerk "B" in ihrem Behindertenausweis eingetragen haben. Einzeltickets werden im Rahmen zwischen 9 Euro für Ermäßigte in Kategorie IV und 50 Euro (VIP) angeboten. Dauer- und Einzelkarten der höchsten Kategorie verstehen sich inklusive Zugang zum VIP-Bereich in Ebene 1.