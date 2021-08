Nicolai Zeltinger: Kein Geburtstagsgeschenk für seine Frau

Mit einem 77:58 (45:25)-Auftakterfolg in der Neuauflage des Finales von 2012 gegen Australien ist die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Damen erfolgreich in die Paralympics von Tokio gestartet. Überragende Spielerin im deutschen Team, das an diesem Freitag (13.30 Uhr) auf Großbritannien trifft, war Fahnenträgerin Mareike Miller, die am Ende auf 26 Punkte kam. Annabel Breuer (5) und Catharina Weiß (2) vom RSV Lahn-Dill trugen sich ebenfalls in die Scorerliste ein. Bei der knappen 55:58 (28:22)-Niederlage gegen die USA war Thomas Böhme vom RSV Lahn-Dill mit 19 Zählern erfolgreichster Schütze der deutschen Herren. Christopher Huber kam auf zwei Punkte. Als bester Scorer beim US-Team zeichnete sich Brian Bell (20) von den Wetzlarer Rollis aus. (aj)