WETZLAR - Rund eine Woche vor dem Saisonstart der Rollstuhlbasketball-Bundesliga in Frankfurt bestreitet der amtierende Deutsche Meister RSV Lahn-Dill seinen letzten Härtetest vor Rundenbeginn in Wiesbaden und Trier. Erstmals werden dabei die drei Neuzugänge Matthias Güntner, Rose Hollermann und Gaz Choudhry das Trikot der Mittelhessen tragen.

Erst im Test in Wiesbaden und dann in Trier zu Gast

Bereits an diesem Freitagabend gastiert die Mannschaft von Cheftrainerin Janet Zeltinger um 18 Uhr bei den Rhine River Rhinos aus der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Insbesondere für Center Matthias Güntner wird dieses Testspiel zu einem besonderen Duell, wechselte der 23-jährige Nationalspieler doch erst im Sommer vom Rhein an die Lahn. Noch am Abend geht es dann weiter in Richtung Trier, wo die Wetzlarer am Samstagabend, ebenfalls um 18 Uhr, auf die gastgebenden Dolphins um Topscorer Dirk Passiwan treffen.