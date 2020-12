Rechnung geht für RSV Lahn-Dill am Ende nicht auf

Starke Defensive: Ian Sagar (M.) vom RSV Lahn-Dill wird von den drei "Bullen" Aliaksandr Halouski (l.), Ian Pierson (verdeckt) sowie Vahid Gholomazad in die Mangel genommen. Der RSV gestaltet die Partie in Elxleben lange offen, punktet aber in der Schlussphase zu wenig und muss sich mit 72:79 geschlagen geben. Foto: Armin Diekmann