Rollis setzen sich die europäische Krone auf

Steve Serio (l.) darf mit dem RSV Lahn-Dill beim Champions Cup jubeln. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der RSV Lahn-Dill hat es tatsächlich geschafft. Die Rollstuhlbasketballer haben beim Champions Cup in der Wetzlarer Rittal-Arena das Finale gegen den Dauerrivalen Thuringia Bulls nach einem spannenden Spiel mit 71:67 gewonnen. Für die Domstädter ist es der insgesamt siebte Titel in der Königsklasse. Zuvor hatte die Truppe von Trainer Janet Zeltinger mit zwei Siegen am Freitag und Samstag den Einzug ins Finale perfekt gemacht.

Ausführlicher Bericht folgt