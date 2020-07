Rollstuhlbasketball: Breuer und Huber verlängern beim RSV Lahn-Dill

Wie Annabel Breuer auch in der kommenden Saison für den RSV Lahn-Dill am Ball: Christopher Huber. Foto: Lena Wereschinski

Wetzlar (aj). Der RSV Lahn-Dill bastelt Schritt für Schritt an seinem Team für die kommende Spielzeit 2020/2021 in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga. So können Cheftrainerin Janet Zeltinger und ihr "Co" Günther Mayer auch in der neuen Saison auf die beiden international erfahrenen Annabel Breuer und Christopher Huber bauen. Beide Lowpointer tragen mindestens bis zum Sommer 2021 das Trikot des deutschen Rekordmeisters und gehen in ihre neunte bzw. zehnte Runde bei den Mittelhessen.

Paralympicssiegerin Annabel Breuer kam bereits 2012 aus dem schwäbischen Ulm nach Wetzlar und feierte mit dem RSV vier deutsche Meistertitel, fünf DRS-Pokalsiege sowie den Champions-League-Triumph 2015 im italienischen Giulianova. International gehört die 27-jährige Studentin der Psychologie zu den weltweit besten und erfolgreichsten Spielerin auf ihrer Position. Drei EM-Titel, paralympisches Gold 2012 in London sowie Silber 2016 in Rio de Janeiro sprechen eine klare Sprache für die aus Biberach an der Riß stammende Studentin, die 2020 auch Kandidatin für die Wahl zur Sportspendiatin des Jahres in Deutschland ist.

Christopher Huber kam dagegen als waschechter Mittelhesse bereits 2011, also ein Jahr von Annabel Breuer zu den Wetzlarer Rollis. Der in Gießen geborene und in Rockenberg in der Wetterau aufgewachsene 25-Jährige gehört damit schon zu den dienstältesten Akteuren im Kader der Lahn-Diller. Mit 17 "Lenzen" sein Debüt in Liga eins feiernd, kommt auch Huber auf vier Meisterschaften, fünf Pokalsiege und einen Triumph in der europäischen Königsklasse. International darf sich der Lowpointer bereits Junioren-Welt- und Europameister nennen und holte bei den Senioren zwei EM-Medaillen.

"Beide gehören seit vielen Jahren ganz bewusst zum Stammpersonal des RSV. Daher sind wir natürlich umso glücklicher, mit den beiden für uns so wichtigen Eckpfeilern, auch zukünftig weiter zusammenarbeiten zu können", so RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck zur Vertragsverlängerung mit Annabel Breuer und Christopher Huber in einer Pressemitteilung des RSV.