Rollstuhlbasketball: Mosler und Beissert halten dem RSV Lahn-Dill die Treue

Der Lokalmatador bleibt: Mark Beissert (M.) hat seinen Vertrag beim RSV Lahn-Dill verlängert. Foto: Armin Diekmann

Wetzlar (aj). Der Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill treibt seine Planungen für die neue Spielzeit konsequent voran und freut sich über die Vertragsverlängerung seines Center-Duos Dominik Mosler und Mark Beissert. Beide Spieler werden nun bis mindestens Sommer 2021 das Trikot des sechsfachen Champions-League-Siegers aus Wetzlar tragen.

Unter dem Korb gehen die Mittelhessen damit wie im Vorjahr mit einem Quartett bestehend aus Paralympicssieger Brian Bell, dem australischen Hünen Michael Auprince sowie Mosler und Beissert an den Start, das internationale Erfahrung und körperliche Physis vereint. In der Spielzeit 2020/2021 wird dieses Quartett noch durch den offensivstarken und großgewachsenen Neuzugang Ian Sagar aus Großbritannien verstärkt.

Der polnische Nationalspieler Dominik Mosler kam 2019 aus dem italienischen Porto Torres nach Wetzlar und warf bereits in seinem ersten Jahr an der Lahn seine ganze Routine in die sportliche Waagschale. Der vor wenigen Tagen 36 Jahre alt geworden Center möchte mit der im Vorjahr neustrukturierten RSV-Mannschaft den nächsten Entwicklungsschritt machen. "Dominik bringt sehr viel Erfahrung, Geschwindigkeit und Intensität mit", so Cheftrainerin Janet Zeltinger zur Vertragsverlängerung. An Moslers Seite kann der RSV Lahn-Dill auch wieder auf Eigengewächs Mark Beissert bauen. Auch der gebürtige Wetzlarer trägt seit dem Sommer 2019 das Trikot des Bundesligateams und fiebert dem Neustart nach der Corona-Pause entgegen. "Mark ist der vollendete Teamplayer, der mit viel Energie eine positive Grundstimmung erzeugt. Zudem ist er auch ein gefährlicher Schütze von der Dreipunktelinie", so die Kanadierin.