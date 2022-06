Rollstuhlbasketball: RSV Lahn-Dill zieht ein US-Girl an Land

Neu beim RSV Lahn-Dill: US-Nationalspielerin Rose Hollermann. Foto: Team USA Paralympics

WETZLAR - Mit der 26-jährigen US-Amerikanerin Rose Hollermann kann der frisch gebackene Deutsche Meister RSV Lahn-Dill seinen zweiten Neuzugang für die Spielzeit 2022/2023 vermelden. Die Paralympicssiegerin von Rio de Janeiro gilt aktuell als die auf ihrer Position stärkste Rollstuhlbasketballerin der Welt und kommt vom spanischen Club BSR ACE Gran Canaria aus Las Palmas an die Lahn.

Der Werdegang der 3,5-Punkte-Spielerin liest sich wie eine Bilderbuchkarriere, nachdem Hollermann bereits 2011 als damals jüngste Spielerin aller Zeiten mit 15 Jahren den Sprung ins US-Team gelang. Mit dem nahm sie bereits ein Jahr später in London an ihren ersten Paralympics teil. Vier Jahre später in Rio de Janeiro war sie bereits eine der Leistungsträgerinnen beim Gewinn der Goldmedaille 2016, der sie 2021 in Tokio noch eine Bronzemedaille folgen ließ. Hinzukommen 2011 im kanadischen St. Catharines und 2019 im thailändischen Suphanburi zwei Junioren-WM-Titel sowie 2011 im mexikanischen Guadalajara und 2015 in Toronto Gold mit dem US-Team bei den Para-Pan-American Games.

Auf Vereinsebene gewann die aus Elysian im US-Bundesstaat Minnesota stammende Neuverpflichtung des RSV mit den Movin´Mavs der University of Texas 2016 und 2018 die US-Collegemeisterschaften, ehe sie 2019 nach Europa zum spanischen Erstligisten BSR ACE Gran Canaria wechselte. Mit dem Team von den Kanarischen Inseln triumphierte sie Ende April in Hannover bei der IWBF EuroLeague. Beim Tabellendritten der spanischen División de Honor gehört Rose Hollermann in der laufenden Saison mit einer durchschnittlichen Einsatzzeit von über 31 Spielminuten und einer Ausbeute von durchschnittlich 12,1 Punkten pro Partie zu den absoluten Leistungsträgern.

"Wir freuen uns riesig, Rose verpflichtet zu haben. Mit ihrer sportlich enorm ehrgeizigen Art passt sie perfekt in unser Team", freut sich RSV-Cheftrainerin Janet Zeltinger über den Neuzugang im Kader des 14-fachen Deutschen Meisters.