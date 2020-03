Rollstuhlbasketball: Thuringia Bulls sind Meister

Muss den Thuringia Bulls als altem und neuem Deutschen Meister den Vortritt lassen: Annabel Breuer (2.v.r.) vom RSV Lahn-Dill. Foto: Steffen Bär

Wetzlar. Andreas Joneck gratulierte artig aus der Ferne, nachdem die Entscheidung über den Meistertitel in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga am Mittwochabend offiziell verkündet wurde. "Sie haben die beste Performance hingelegt, von daher ist das legitim, ist in der augenblicklichen Weltlage aber absolut nebensächlich ", sagte der Geschäftsführer des RSV Lahn-Dill.

18 Spiele, 18 Siege: Vorjahres-Triple-Sieger RSB Thuringia Bulls darf sich nach seiner makellosen Bilanz in der Saison 2019/2020 über seinen vierten nationalen Meistertitel freuen, auch wenn die Playoffs aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht zu Ende gespielt werden konnten. So heißt es in der Pressemitteilung der RBBL.

Die Abschlusstabellen der Hauptrunde der 1. Bundesliga und der 2. Bundesligen wurden vom Kommissionsvorsitzenden Spielbetrieb, Hans-Jürgen Bäumer, mit den Vereinen und dem Fachbereich Rollstuhlbasketball des Deutscher Rollstuhl-Sportverband als Wertungskriterien hinzugezogen. "Für die Ehrung des Deutschen Meisters und Vizemeisters 2020 werden wir einen Termin und dem Anlass entsprechenden Rahmen finden", so Bäumer.

Hinter den Thuringia Bulls, die sich dank des DRS-Pokaltriumphs (im Finale gegen den RSV Lahn-Dill) damit Doublesieger 2020 nennen dürfen, landen die Wetzlarer Rollis auf Rang zwei. Hannover United und die Baskets 96 Rahden schließen die jeweils beste Saison der Vereinsgeschichte auf Rang drei und vier ab.

In die 2. Bundesliga steigen die Roller Bulls Ostbelgien und der BSC Rollers Zwickau ab. Neu dabei in der RBBL 1 sind künftig Nord-Meister BBC Münsterland und der Süd-Zweite, die Mainhatten Skywheelers. Der RSV Salzburg als Meister der RBBL 2 Süd und der Nord-Zweite RBC Köln 99ers hatten bereits vor den Playoffs erklärt, das Aufstiegsrecht nicht wahrzunehmen. Absteiger aus der 2. Bundesliga Nord sind die Ahorn Panther Paderborn und der RSC Osnabrück. Welche Teams aus den Regionalligen aufsteigen dürfen, wird noch entschieden.