Rollstuhlbasketballer Gail juckt es in den Fingern

Fabian Gail wohnt im Dillenburger Stadtteil DonsbachMit dem Rollstuhlbasketball fängt er im Alter von zehn Jahren beim RSV Lahn-Dill an. Seit 2019 geht er per Doppelspielrecht auch für die Skywheelers Frankfurt auf Korbjagd. Der Center, der auch als Point Guard zum Einsatz kommt, ist in seiner zweiten Saison Kapitän der zweiten Mannschaft der Wetzlarer. In seiner Freizeit spielt Gail, der eine Ausbildung zum Elektriker für Betriebstechnik macht, gerne Computer oder trifft sich mit Freunden. (tis)