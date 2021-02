RSV absolviert Dienstreise an die Waterkant

In der vergangenen Spielzeit noch für den RSV Lahn-Dill am Ball, hat es Kai Möller inzwischen zurück nach Hamburg gezogen. Foto: Armin Diekmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - In der Rollstuhlbasketball-Bundesliga (RBBL) steht am kommenden Wochenende der 15. Spieltag und damit für den RSV Lahn-Dill eine zweitägige Dienstreise an die Elbe auf dem Programm. Bereits am Freitag startet die Delegation der Mittelhessen gen Norden, am Samstagabend um 18 Uhr wartet dann das Duell mit der BG Baskets Hamburg in der edeloptics.de-Arena im Stadtteil Wilhelmsburg.

Die Wetzlarer treffen in der Hansestadt auf einen Gegner, der sie in den vergangenen Jahren des Öfteren sportlich ärgern konnte. Vor allem in den Playoffs gab es zuletzt immer wieder heiß umkämpfte Duelle zwischen den Norddeutschen und den Hessen. Doch die letzte Begegnung der beiden Kontrahenten liegt Corona-bedingt bereits etwas länger zurück. Am 8. Dezember 2019 gewann der RSV Lahn-Dill an gleicher Stätte mit 94:76 bei den BG Baskets.

Wiedersehen mit

Ex-Mitspieler Kai Möller

Vor über 14 Monaten trug dabei noch Kai Möller das Trikot der Wetzlarer, ehe er im vergangenen Sommer zurück zu seinem "Heimatverein" nach Hamburg wechselte und nun am Samstagabend auf viele seiner alten Kollegen von der Lahn trifft. Mit durchschnittlich 15,9 Zählern pro Spiel ist Möller aktuell der zweitbeste Schütze der BG Baskets, nur übertroffen von seinem neuen Teamkollegen Mojtaba Kamali. Der junge iranische Center gehört momentan zu besten Punktesammlern der gesamten Liga und kommt auf einen eine Schnitt von 25,3 Zählern pro Partie.

Ihn heißt es also besonders im Fokus zu haben, wenn es im Fernduell mit den Thuringia Bulls um zwei wichtige Pluspunkte in der RBBL-Tabelle geht. Die Hamburger selbst rangieren im Mittelfeld der Liga und absolvieren zurzeit einen Pflichtspiel-Marathon, gehören sie doch zu dem Trio, dass erst mit Beginn des neuen Jahres in den Wettbewerb zurückgekehrt ist. Bis zum Ende der Hauptrunde Ende März absolvieren sie daher ein überaus straffes Programm. In den bisher sieben Spielen der vergangenen fünf Wochen sind die Hanseaten viermal als Sieger vom Parkett gerollt, konnten dabei alle Konkurrenten aus den unteren Tabellenregionen teils deutlich schlagen, mussten aber auch gegen die Topteams aus Hannover, Rahden und Thüringen allesamt Niederlagen quittieren.

Kompletter RSV-Kader

ist einsatzbereit

Wie so oft gilt es daher auch am Wochenende an der Elbe für die Mannschaft von Cheftrainerin Janet Zeltinger und "Co" Günther Mayer, sich auf die eigenen Stärken und Ziele zu konzentrieren. Personell kann das Trainerteam dabei aus dem Vollen schöpfen.