RSV Lahn-Dill: Beissert schießt gegen Essen den Vogel ab

Die IWBF Europe hat die Auslosungen für die Europapokalsaison 2022/2023 in den aktuell vier unterschiedlichen EuroCup-Wettbewerben bekannt gegeben. In der Königsklasse führt der Weg des RSV Lahn-Dill in ein mögliches Final Four zunächst nach Wien. In der Gruppenphase Anfang Februar 2023 trifft der siebenmalige europäische Champion auf namhafte Konkurrenz, darunter auch auf den spanischen Rekordmeister CD Ilunion Madrid.

Dass mit den Iberern und den Wetzlarern bereits in der Gruppenphase des Wettbewerbes zwei der drei Erstplatzierten der europäischen Rangliste aufeinandertreffen, dürfte dabei ein Novum sein. Doch auch die restliche Konkurrenz hat es in sich. Mit dem französischen Topteam CS Meaux, das den Champions Cup selbst bereits dreimal gewinnen konnte, dem italienischen Erstligisten ASD Santo Stefano und dem österreichischen Rekordmeister Sitting Bulls Wien ist die sportliche Aufgabe für den RSV Lahn-Dill ebenso groß wie herausfordernd.

Das Team von Cheftrainerin Janet Zeltinger muss vom 2. bis 5. Februar des kommenden Jahres in der österreichischen Hauptstadt mindestens Zweiter im Gesamtklassement werden, um ins Viertelfinale einzuziehen. Dort würde es dann per Los entweder ins spanische Albacete oder nach Thüringen gehen, dem Gastgeber des Finalturniers im vergangenen Mai. Sollte auch hier mit Platz eins oder zwei das Ticket für das Final Four gebucht werden können, dann darf sich der RSV Lahn-Dill auf ein Endturnier Anfang Mai 2023 in der niederländischen Metropole Rotterdam freuen. (aj)