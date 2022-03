RSV Lahn-Dill: Finale Phase startet bei alten Bekannten

Auf ein Neues in Hannover: Brian Bell (M.) und der RSV Lahn-Dill treffen in der Playoff-Halbfinalserie auf Jan Haller (2.v.l.) und Jan Gans (2.v.r.). Foto: Armin Diekmann

WETZLAR - Nach Abschluss der Hauptrunde biegt Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill mit dem Beginn des April endgültig auf die Zielgerade der Saison ein. Mit maximal neun Partien in den Playoffs um die Deutsche Meisterschaft und in der Champions League warten auf die Mannschaft von Cheftrainerin Janet Zeltinger in den nächsten sieben Wochen ausnahmslos Endspiele. Den Auftakt macht Duell Nummer eins der "Best-of-three"-Halbfinalserie beim Rangdritten Hannover United. Hochball zu der Partie in der niedersächsischen Landeshauptstadt ist am Samstag um 18 Uhr.

Maximal drei Duelle stehen für die Mittelhessen gegen das Team um Ex-Lahn-Diller Jan Haller auf dem Plan. ehe klar ist, welcher der beiden Kontrahenten den Einzug in die Finalserie gegen die Thuringia Bulls oder die Rhine River Rhinos Wiesbaden schafft. Zwei Siege sind notwendig, den ersten wollen die Wetzlarer Rollis an diesem Wochenende einfahren, so wie es dem Team um Topscorer Thomas Böhme beim 76:56-Auswärtserfolg Ende Januar bereits gelungen ist. Gelingt den hessischen Gästen dieses Kunststück erneut, hätten sie in Spiel Nummer zwei am 13. April (Mittwoch) um 19.30 Uhr in der Buderus Arena Wetzlar ihren ersten Matchball. Sollte es danach eins zu eins stehen, käme es am 16. April (Samstag), ebenfalls in Wetzlar, zum dritten und dann alles entscheidenden Halbfinalduell.

Leicht wird es für den Rekordmeister nicht. Bereits beim ersten Blick auf den United-Kader stechen aus mittelhessischer Sicht zwei Namen ins Auge: Jan Haller und Jan Gans, die beide bereits das Trikot des RSV trugen. Während der inzwischen 33-jährige Haller 2018 seine sportliche Wahlheimat Wetzlar verließ, um in seine Heimat Hannover zurückzukehren, ist Center Gans waschechter Mittelhesse, der 2021 für viele überraschend bei United anheuerte.

Böhme wieder an Bord, Mosler fehlt in Spiel eins

Trainer Martin Kluck kann auf einen kleinen, aber eingespielten Kader bauen, von denen gleich vier Akteure auch bei den Paralympics in Tokio aktiv waren - Haller, Tobias Hell und Oliver Jantz mit der deutschen Herrenauswahl und Marisska Beijer mit der niederländischen Damen-Nationalmannschaft. Letztgenannte hatte maßgeblichen Anteil daran, dass ihr Team nach Bronze 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro diesmal mit der paralympischen Goldmedaille zurückkehrte. Damit tritt die Niederländerin in die Fußstapfen ihrer Hannoveraner Vereinskollegin Vanessa Erskine, die an der Copacabana vor sechs Jahren Gold mit den US-Ladies gewann. Topscorer der Truppe von der Leine, die bereits in der vergangenen Saison im Playoff-Halbfinale am RSV Lahn-Dill scheiterte, ist jedoch Jan Sadler, der aktuell auf einen Schnitt von 14,7 Punkten pro Partie kommt.

Bei den Wetzlarern ist Kapitän Thomas Böhme wieder mit an Bord, nachdem dieser von seiner Rückenverletzung genesen ist. Dagegen muss Janet Zeltinger auf ihren Co-Trainer Günther Mayer aufgrund einer Corona-Infektion und auf Center Dominik Mosler verzichten, der aus familiären Gründen in seine polnische Heimat reisen musste.