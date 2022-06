RSV Lahn-Dill holt Weltklassespieler an die Lahn

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der amtierende Deutsche Rollstuhlbasketball-Meister RSV Lahn-Dill hat mit Ghazain Choudhry einen absoluten Weltklassespieler verpflichtet. Der britische Weltmeister gehört in der Szene zu den ganz großen Namen, ist aktueller Weltmeister, vierfacher Europameister sowie zweifacher paralympischer Medaillengewinner. Erst vor zwei Monaten führte er seinen bisherigen Klub aus Albacete als Schlüsselspieler zum Titelgewinn in der spanischen División de Honor und zum Triumph in der IWBF Champions League.

Nach den Verpflichtungen von Nationalspieler Matthias Güntner und der US-Amerikanerin Rose Hollermann haben die Wetzlarer damit ihren dritten Neuzugang für die Spielzeit 2022/2023 unter Dach und Fach. Gaz Choudhry kommt vom neuen spanischen Meister BSR Amiab Albacete an die Lahn, für den er seit 2017 aktiv war. Rund 200 Kilometer südöstlich von Madrid gehörte Choudhry zu den absoluten Schlüsselspielern und hatte mit durchschnittlich 15,5 Punkten in der Liga ebenso maßgeblichen Anteil am dortigen Titelgewinn wie beim erstmaligen Triumph seines Klubs Anfang Mai in der europäischen Königsklasse.

Ein Orden von der Queen als Auszeichnung

Eine ganz besondere Ehre wurde dem im pakistanischen Karachi geborenen und bereits als Kleinkind nach Großbritannien übergesiedelten Routinier im Rahmen des 70. Thronjubiläums von Königin Elizabeth II zu Teil. Am 3. Juni wurde Gaz Choudhry zusammen mit Gareth Bale und anderen Sportlern von der Queen mit dem Orden "Member of the Order of the British Empire" ausgezeichnet.

Der Weltklassespieler, der auf zwei Bronzemedaillen bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro und 2020 in Tokio sowie viermal EM-Gold und den WM-Sieg 2018 in Hamburg zurückblicken kann, hat beim RSV Lahn-Dill einen zunächst bis zum Sommer 2023 befristeten Vertrag unterschrieben. "Wir freuen uns sehr, ein solches sportliches Schwergewicht verpflichten zu dürfen, das unseren Kader für die neue Spielzeit absolut perfekt abrundet", so RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck zum dritten Neuzugang für die kommende Saison.

Und Ghazain Choudhry selbst erklärt: "Nach fünf Jahren in Spanien war ich auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und es ist aufregend nun für eines der traditionsreichsten Rollstuhlbasketballteams in Europa spielen zu dürfen. Mein Ziel ist es, jeden Wettbewerb zu gewinnen, an dem wir teilnehmen. Für mich ist die Chance, eine deutsche Meisterschaft zu gewinnen und Geschichte zu schreiben, genau die Motivation, die ich als Sportler brauche, um mich weiter zu verbessern. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, die immense Erfolgsgeschichte des Vereins fortzuschreiben".