RSV Lahn-Dill potenzieller Ausrichter für modifizierten Europacup

Champions-League-Sieger 2012, Königsklassen-Ausrichter 2021? Der RSV Lahn-Dill gilt als wahrscheinlicher Ausrichter des modifizierten Königsklassen-Turniers im kommenden Jahr. Foto: Armin Diekmann.

GIESSEN (aj). Nach langer und intensiver Diskussion hat die Internationale Rollstuhlbasketball-Federation (IWBF Europe) beschlossen, den Modus aller Europapokal-Wettbewerbe für das kommende Jahr an die Situation der Corona-Pandemie anzupassen. Damit einhergehend sind die Gruppenphasen und das Viertelfinale in der Champions League gestrichen worden. Im kommenden Jahr sollen dafür Ende April ausgeweitete Finalturniere in der europäischen Königsklasse sowie in der EuroLeague 1 bis 3 ausgetragen werden.

Bereits in den vergangenen Tagen und Wochen stand der europäische Kontinentalverband durch den Vorsitzenden der Competition Commission, dem Briten David Kingstone, und seinen Mitarbeitern in engem Austausch mit den Klubs in ganz Europa, ehe nun durch das Präsidium und der Wettbewerbs-Kommission die Entscheidung fiel, alle Vorrunden ersatzlos zu streichen.

Verband wie Vereine sehen aktuell keine seriösen Möglichkeiten, notwendige Planungen von Reisen und Ausrichtungen umzusetzen. In Anbetracht der steigenden Fallzahlen in zahlreichen europäischen Ländern, der bevorstehenden Wintersaison und behördlichen Reiserestriktionen ist aus Sicht von IWBF und seinen Klubs momentan nicht an Reisen quer über den Kontinent zu denken, insbesondere unter dem Aspekt der großen wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen alle Klubs stehen.

Chance für Wetzlar

Stattdessen soll nun in den kommenden Wochen gemeinsam ein tragfähiges Konzept für vier erweiterte Finalturniere, jeweils vom 23. bis 25. April, in der Champions League sowie der EuroLeague 1 bis 3 erarbeitet werden. Sollte dies letztendlich der weitere Verlauf der Pandemie in Europa möglich machen, bestehen weiterhin beste Chancen für den RSV Lahn-Dill, dass die Entscheidung in der IWBF Champions League 2021 in Wetzlar fallen wird.

Noch im Mai dieses Jahres musste das bereits nach Wetzlar vergebene Final Four in der europäischen Königsklasse aufgrund von Covid-19 abgesagt werden, was den sechsmaligen Champions League RSV Lahn-Dill aufgrund bereits abgeschlossener Verträge und dem gestarteten Ticketvorverkauf hart getroffen hatte.