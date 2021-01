RSV Lahn-Dill: Spiele-Marathon als Gipfel-Vorbereitung

Entwischt: Christopher Huber (l.) feiert mit dem RSV Lahn-Dill einen standesgemäßen Heimsieg gegen Oliver Jantz und Hannover United, Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - "Schläfer", das sind im Geheimdienstjargon Personen, die unauffällig, unbescholten und unbehelligt ein kaum beobachtetes Leben führen, um dann plötzlich auf ein Zeichen hin aktiv zu werden. Ähnlich könnte man die Situation beim RSV Lahn-Dill beschreiben. Der mittelhessische Rollstuhlbasketball-Bundesligist ist in der Saison 2020/2021 noch nicht sonderlich in Aktion getreten, hinkt dem Rest der Liga mit einigen Begegnungen nach und hat dabei zwei Begegnungen kampflos für sich entschieden.

"Gü" nimmt die Verantwortung gerne an

Am 19. Dezember vergangenen Jahres trat er zum letzten Mal in einem Punktspiel in Erscheinung. Um dann am dritten Januar-Wochenende zuzuschlagen. Einem 87:57-Auswärtserfolg beim Hessenrivalen Rhein-River Rhinos in Wiesbaden folgte ein 72:56-Sieg in der neuen Spielstätte, der Wetzlarer Rittal-Arena, gegen den bisherigen Tabellenzweiten Hannover United. Die Lahn-Diller stehen wieder im Rampenlicht. Zumal die nächsten Wochen einen "Termin-Marathon" bescheren, wie es im Programmheft der jüngsten Begegnung heißt.

Das Bild mit dem Geheimdienst passt auch noch aus einem anderen Grund. Denn seit Anfang Dezember, also fast schon zwei Monate lang, müssen Thomas Böhme und Co. auf ihre Cheftrainerin verzichten. Janet Zeltinger weilt mit kind und Kegel in ihrer kanadischen Heimat, weil ihre Mutter schwer erkrankt ist. Was beim RSV aber nur kurz für Unruhe sorgte. "Es gibt derzeit Wichtigeres als den Sport", zeigte Andreas Joneck als Geschäftsführender Gesellschafter des Vereins sowohl Verständnis als auch in der Problembewältigung Professionalität. "Wir haben das offen kommuniziert", berichtet der "Macher" der Lahn-Diller über die ersten Reaktionen.

Der bisherige Assistent Günther Mayer wurde für die Zeit der Abwesenheit der 43 Jahre alten ehemaligen kanadischen Nationalspielerin zum Chefcoach befördert und die Mannschaft in die Verantwortung genommen. So blieben Unruhe und Nervosität aus, auf dem Spielfeld genauso wie im Umfeld. "Wir vermissen den Chef natürlich!", gibt Mayer, den alle nur "Gü" rufen, zu. Für ihn änderten sich vor allem zwei Sachen: Zum einen musste er nun öfters im Mittelhessischen bleiben und konnte weniger in die fränkische Heimat fahren. Zum anderen seine Stellung im RSV-Gefüge. "Als ,Co' war ich manchmal ja auch so etwas wie der ,Buddy' für die Spieler, jetzt musste ich die Hauptverantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen", berichtet der 51-Jährige.

Was offensichtlich problemlos vonstattenging. Denn der Auswärtssieg beim Hessenrivalen rollte genauso souverän über die Bühne wie das erst zweite Heimspiel dieser Saison gegen den bisherigen Tabellenzweiten aus Hannover mit den ehemaligen RSV-Akteuren Joe Bestwick und Jan Haller. "Wir hatten schon einen Anspruch", verdeutlicht Mayer, dass er die Messlatte nicht tiefer legt als seine sportliche Vorgesetzte. Der Lohn ist der damit erklommene erste Verfolgerplatz hinter Spitzenreiter Thuringia Bulls.

Und so ganz ohne Zeltinger geht es ja auch nicht. "Bei den Video-Sessions war Janet dabei", sagt Andreas Joneck. Und zum Ende der Woche wird der Rest der Familie wieder aus Kanada zurückerwartet, nachdem Ehemann Nicolai (Mitglied im RSV-Management und am Sonntag in der zuschauerlosen Arena) seit einigen Tagen bereits wieder im Mittelhessischen weilt.

Und so dürfte die Cheftrainerin das am Wochenende begonnene Marathon-Programm der nächsten Tage auch zum größten Teil miterleben. Sechs Pflichtspiele in 21 Tagen zwischen dem 23. Januar und dem 14. Februar warten in der RBBL auf das RSV-Team. Mit zwei Heimspielen geht es weiter. Erst am Samstag (30. Januar) gegen die Münchener Iguanas, dann am 3. Februar (Mittwoch) gegen die Rhein-River Rhinos. Und zum Abschluss des terminlichen Parforceritts steht am 13./14. Februar ein Doppelwochenende in Hannover und gegen den BBC Münsterland an.

Aufgalopp vor dem Gipfel am 6. März gegen die Bulls

Nach dem von Günther Mayer formulierten Anspruch sollen am Ende des Sechserpacks zwölf Pluspunkte auf der Habenseite stehen, um am 6. März gerüstet zu sein für das Gipfeltreffen mit dem Tabellenführer aus Thüringen.

Was alleine schmerzt bei Mannschaft, Betreuerstab und Management: Es wird weiterhin ohne Zuschauer auf den Rängen gespielt werden müssen. "Vielleicht können wir im April wieder vor maximal 800 Zuschauern auftreten. Das Hygienekonzept dafür steht", hofft Sven Köppe aus der Führungsetage des Vereins. Da sind die funktionierende Organisation mit einem neuen Parkettboden und die geschickte Bandenplatzierung für den gut genutzten Live-Stream mit Kai Gerlach nur ein kleiner Trost. Beim RSV hoffen sie, dass ihre treuen Anhänger brennen, ihre Mannschaft vor Ort unterstützen zu können. Wenn man so will, müssen sich die Fans der Lahn-Diller derzeit ebenfalls wie Schläfer fühlen.