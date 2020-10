RSV Lahn-Dill: Start mit vielen Fragezeichen

Der RSV Lahn-Dill vor der Saison 2020/2021 in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga: Hintere Reihe v.l.: Geschäftsführer Andreas Joneck, Crew-Mitglied Armin Diekmann, Koordinator Sebastian Block, Cheftrainerin Janet Zeltinger, Physiotherapeut Philip Schmitz. Geschäftsstellenleiterin Rebecca Konhäuser und Managementmitglied Sven Köppe; mittlere Reihe v.l.: Thomas Böhme, Dominik Mosler, Mark Beissert, Michael Auprince, Ian Sagar und Brian Bell; vorne. v.l.: Catharina Weiß, Annabel Breuer, Peyman Mizan, Simon Brown, Christopher Huber und Co-Trainer Günther Mayer. Foto: RSV Lahn-Dill

WETZLAR - Der deutsche Rekordmeister RSV Lahn-Dill ist gerüstet für die neue Spielzeit 2020/2021 und steht dennoch vor immensen Herausforderungen, die weit über den Sport hinausgehen. Gemeint ist damit natürlich in erster Linie die aktuelle und nur schwer planbare Situation rund um die Corona-Pandemie, die die Wetzlarer Rollis auf nationaler wie internationaler Ebene genauso logistisch wie auch wirtschaftlich trifft.

Doch ersteinmal zum Sportlichen: Am Samstag (15 Uhr) absolviert der 13-fache deutsche Meister erstmals seit 254 Tagen wieder ein Pflichtspiel, es geht zu den Dolphins aus Trier. Der Kader des RSV für die neue Spielzeit scheint an Qualität, vor allem aber an wichtiger Tiefe gewonnen zu haben. Cheftrainerin Janet Zeltinger und ihrem Co-Trainer Günther Mayer stehen eine Vielzahl von Lineups zur Verfügung, die dafür sorgen werden, dass selbst vermeintliche Schlüsselspieler ihre Ruhepausen bekommen können. Dies ermöglicht dem Trainer-Duo, dem Videoanalyst Björn Lohmann aus dem Hintergrund akribisch zuarbeitet, ein hohes Maß an Flexibilität.

Vor allem der Mix aus großer internationaler Erfahrung auf höchstem Niveau, wie bei den Paralympicssiegern Brian Bell, Annabel Breuer und Steve Serio, Weltmeister Simon Brown oder aber Thomas Böhme und Ian Sagar in Verbindung mit der jugendlichen Energie wie bei Peyman Mizan, Catharina Weiß oder dem im Oktober 25 Jahre alt gewordenen routinierten Nationalspieler Christopher Huber, soll ein entscheidendes Mosaikteilchen werden, um dem großen Rivalen Thuringia Bulls mehr als Paroli zu bieten. Zudem wollen die beiden Center Michael Auprince und Dominik Mosler im zweiten Jahr an der Lahn noch mehr Verantwortung übernehmen, während Böhme und Brown die Kapitänsbinde vom langjährigen Vorgänger Michael Paye übernommen haben und damit auch abseits des Spielfeldes mehr Verantwortung übernehmen wollen und werden.

Entscheidend wird aber auch sein, wie sich die Corona-Lage auf den Trainings- und Spielbetrieb auswirken wird. Von einer normalen Saison geht weder in Reihen der Lahn-Diller noch in der Liga irgendjemand aus. Schon jetzt ist der Trainingsbetrieb nicht vollumfänglich gewährleistet, denn Spieler und Spielerinnen wie Catharina Weiß oder Peyman Mizan, die beide auch im Zweitligakader des RSV stehen, müssen selbst auferlegte interne Sperrfristen im Wechsel zwischen Trainingszeiten in erster und zweiter Mannschaft "absitzen", um im Falle eines positiven Tests nicht beide Teams zum Zuschauen zu verurteilen. "In dieser Saison ist alles anders als zuvor. Covid-19 konfrontiert uns zwar mit vielen neuen Herausforderungen, aber wir freuen uns dennoch, dass wir endlich in die Saison starten können. Es gibt viele starke Mannschaften und Spieler in der RBBL. Wir müssen uns auf jedes einzelne Spiel sehr hart vorbereiten", sagt Janet Zeltinger.

Greifen trotz aller nicht absehbaren Widrigkeiten die sportlichen Zahnräder ineinander, kann die Saison 2020/2021 für den RSV Lahn-Dill sehr erfolgreich werden. Immer vorausgesetzt, Corona macht den vorhandenen Ambitionen der einzelnen Akteure und des Klubs selbst keinen Strich durch die Rechnung. So formuliert RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck das Ziel für die neue Spielzeit ungewöhnlich, aber ebenso einleuchtend: "Über allem steht die Hoffnung, dass wir gesund und regulär durch eine Saison kommen, die es so im Rollstuhlbasketball noch nicht gegeben hat, deren Herausforderungen wir noch gar nicht alle kennen, aber auf die wir flexible Antworten haben müssen. Für uns verbietet es sich im Angesicht dieser Situation, andere Ziele zu formulieren!"

Der Deutsche Rollstuhl-Sportverband, die RBBL und ihre Vereine haben für die neue Saison terminliche Freiräume geschaffen, bürokratische Hürden abgebaut und wollen bzw. müssen für den Spielplan mit 90 Hauptrunden-Partien eine möglichst hohe Flexibilität an den Tag legen. Ohne diese wird ein geordneter Saisonverlauf kaum möglich sein, auch wenn alle Beteiligten darauf hoffen, dass der Faktor Zeit gegen die Pandemie und für den Sport und seine gesellschaftlich wichtige Rolle spielt. Schon in den vergangenen Wochen und Monaten standen Spielleitung und Teams vor gravierenden Herausforderungen und haben viel Arbeitszeit und Knowhow investieren und finanzielle Kraftakte stemmen müssen, um jetzt überhaupt an diesem Startpunkt stehen zu können. Dennoch müssen der RSV Lahn-Dill und seine Fans mit kurzfristigen Absagen, dem Ausfall von Spielern oder Quarantäne-Anordnungen rechnen, alles andere wäre naiv.

Kommen wir zum Wirtschaftlichen: Der RSV Lahn-Dill geht mit einem starken und solidarischen Sponsoren-Netzwerk in die Saison, aber auch weiterhin ohne Hauptsponsor. Corona-bedingt haben die Mittelhessen bisher knapp ein Dutzend ihrer Partner verloren, vom kleinen Classic-Partner bis hin zu Premium-Sponsoren. Und dennoch sind die Verantwortlichen stolz und ebenso glücklich, dass in der großen RSV-Familie Solidarität in einem hohen Maße gelebt wird. Nur so konnten noch größere Einbrüche im Saisonetat vermieden werden. Glücklich sind die Clubverantwortlichen über den Gewinn eines neuen Trikot-Partners (Lotto Hessen), dessen Logo künftig die Brust des sechsfachen Champions-League-Siegers ziert. Mit weiteren Zugängen in den einzelnen Sponsoren-Kategorien konnte so der Einnahmeausfall aus dem Abbruch der Vorsaison, dem Ausfall des geplanten Final Four in der IWBF Champions League und den bisher fehlenden Ticketing-Umsätzen in diesem Herbst überhaupt ansatzweise überbrückt werden.

Und dann ist da noch der Umzug in die Rittal-Arena: In der Corona bedingten Spielpause hat der RSV Lahn-Dill intensiv daran gearbeitet, die Weichen für eine Zeit nach der Pandemie zu stellen. Einer der elementarsten Eckpunkte in diesem Konzept war der Gang in die imageträchtigste Sportstätte der Region, in die Rittal-Arena in Wetzlar. Die neue und regional strukturierte Betreibergesellschaft, die Arenakonzept GmbH, hat die Türen dabei für die Rollis weit geöffnet und die Verantwortlichen des Clubs haben diese Einladung dankend angenommen. Denn in der bisherigen Spielstätte, der Sporthalle der August-Bebel-Schule in Niedergirmes, wäre unabhängig von der Höhe der Inzidenzzahlen eine Zulassung von Zuschauern unmöglich.

"Für uns ist mit dem Umzug von Geschäftsstelle und Spielstätte noch ein gehöriges Brett zu bohren, doch perspektivisch wäre es fatal gewesen, diese Möglichkeit auszuschlagen", weiß RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck. "Im Management sind wir uns den Risiken eines solchen Schrittes natürlich bewusst, doch die sich daraus ergebenden Chancen übersteigen diese um ein Vielfaches. Um weiter in der deutschen und europäische Spitzen mitzumischen, müssen wir auch bei der Suche eines neuen Hauptsponsors neue Vermarktungswege bestreiten, damit am Ende Mannschaft und Fans weiter Grund zum Jubeln haben." Der RSV Lahn-Dill ist gerüstet.