RSV Lahn-Dill startet Dauerkartenvorverkauf

Der Deutsche Meister RSV Lahn-Dill kehrt demnächst aufs Parkett zurück - und freut sich auf zahlreiche Zuschauer bei den Heimspielen. Foto: Armin Diekmann

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der amtierende Deutsche Meister der Rollstuhlbasketball-Bundesliga, der RSV Lahn-Dill, startet am kommenden Dienstag, 30. August, mit seinem Dauerkartenvorverkauf für die neue Saison 2022/2023. Alle Fans und Interessenten können sich telefonisch, per E-Mail und vor Ort in der Buderus Arena Wetzlar ihre Dauerkarte für die Mission Titelverteidigung sichern, ab 12 Uhr öffnet an diesem Tag hierzu der Ticketschalter der Arena in der Wolfgang-Kühle-Straße.

Bis zum ersten Heimspiel am Samstag, den 1. Oktober gegen die Dolphins Trier stehen täglich von 9 bis 16 Uhr telefonisch unter 06441/20025900, jeweils dienstags und donnerstags von 12 bis 16 Uhr vor Ort sowie per Mail unter ticketshop@rsvlahndill.de die Mitarbeiter der RSV-Bundesliga-Geschäftsstelle mit Rat und Tat zur Seite, ehe dann Mitte September der Einzelkartenverkauf starten kann.

Auf Wunsch vieler Fans hat der Wetzlarer Erstligist in der neuen Saison einen Fanblock mit freier Sitzplatzwahl für die treuesten der zahlreichen RSV-Fans eingerichtet, der sich in Block M (Ticketkategorie III) befindet, um sich spontan mit Freunden und Bekannten zusammensetzen zu können. Zudem wird der Service für die rollstuhlfahrenden Fans ausgebaut, für die zu jedem Heimspiel im Block Q (Ticketkategorie III) eine extra erhöhte Rollstuhlfahrer-Tribüne zur Verfügung steht.

Ticketpreise bleiben auf dem Niveau der Vorsaison

Die Saison-Dauerkarte im Scheckkartenformat umfasst wieder alle Heimspiele in der RBBL-Hauptrunde und nach dem Wegfall der letztjährigen Covid-Restriktionen zusätzlich alle potenziellen Playoff-Spiele. Analog zur Anzahl der Heimspiele in der Buderus Arena sind die Dauerkarten trotz steigender Kosten bewusst auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Die Preise starten für die günstigste Dauerkarte in der Kategorie IV bei 112 Euro (ermäßigt 77 Euro) und reichen über die Kategorie III (128/93) und Kategorie II (159/119) bis zur Kategorie I (inklusive Zugang zum Business Club in der Ebene 1/425 Euro).

Alle Dauerkarten sind zudem übertragbar, Mitglieder des RSV Lahn-Dill Fanclubs erhalten einen Rabatt von 10 Euro auf ihre Dauerkarte, jeweils unabhängig von der gewählten Sitzplatz-Kategorie. Ermäßigungen werden gegen Vorlage eines Ausweises für Schüler, Studenten, Senioren ab 65 Jahren, Erwerbslose, Absolventen des Bundesfreiwilligendienstes und Menschen mit Behinderung gewährt.