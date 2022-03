RSV Lahn-Dill trifft im Playoff-Halbfinale gegen Hannover

Im Playoff-Halbfinale kommt es für Hiroaki Kozai (beim Wurf) und den RSV Lahn-Dill zum Duell mit Hannover United und Jan Haller (2.v.l.). Foto: Armin Diekmann

WETZLAR - Durch eine 75:78-Heimniederlage im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Trier hat Rollstuhlbasketball-Bundesligist Rhine River Rhinos Wiesbaden Platz drei in der Tabelle und damit ein Playoff-Halbfinale gegen den RSV Lahn-Dill doch noch verpasst. Für die Wetzlarer Rollis kommt es nun im April zur "Best-of-three"-Serie gegen Hannover United.

Duell Nummer eins wird am 2. April (Samstag) um 18 Uhr in Hannover ausgetragen, in den maximal zwei folgenden Partien (13. April und 16. April) hat der RSV in der Buderus-Arena Heimrecht. Im zweiten Semifinale trifft Wiesbaden auf die Thuringia Bulls.