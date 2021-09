RSV-Quintett bestreitet emotionales Paralympics-Finale

Obwohl Felix Streng seiner Goldmedaille über die 100 Meter am Wochenende noch eine Silbermedaille über die doppelte Distanz in der Startklasse T64 gesichert hatte, war der 26-Jährige vom Sprintteam Wetzlar, der sich mit 21,78 Sekunden lediglich dem Costa Ricaner Sherman Isidro Guity Guity (21,43) geschlagen geben musste, enttäuscht: "Mir ist es schon vorher in die Adduktoren reingezogen. Beim Start habe ich es gleich wieder gespürt", sagte der in Bolivien ohne den rechten Unterschenkel geborene Athlet: "Es war komisch. Aber ich will ein guter Verlierer sein. Das hat zwar heute echt weh getan, aber das soll keine Entschuldigung sein." Viel Zeit für Trübsal bleibt Streng aber nicht: Kaum heimgereist aus Tokio, wird der Sprinter am kommenden Sonntag schon wieder im Rahmen des 100. Geburtstag des Berliner Leichtathletik-Sportfests Istaf am Start sein. Das Programm im Olympiastadion wird nämlich um Para-Kugelstoßen mit dem Bronze-Gewinner von Tokio, Niko Kappel, sowie erstmals einem 100-Meter-Rennen mit eben Streng und 400-Meter-Paralympics-Sieger Johannes Floors erweitert, wie die Veranstalter am Montag bekannt gegeben haben. (red)