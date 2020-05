RSV-Urgestein Dirk Köhler: "Eine Partie auf höchstem Niveau"

Geboren: 29. Oktober 1967.

Geburtsort: Bad Hersfeld.

Familienstand: ledig, liiert mit Petra Arndt, Kinder: Chiara (18), Franca (15).

Titel mit dem RSV Lahn-Dill: 13 Deutsche Meisterschaften, 13 nationale Pokalsiege, sechs Champions-League-Erfolge, Weltpokalsieger 2010, Gewinn des Willi-Brinkmann-Cups 2002.

Spiele für den RSV Lahn-Dill: Rund 600 (über 6000 erzielte Punkte); erster Einsatz am 7. November 1992 (75:38-Erfolg in der Regionalliga gegen den SC DHfK Leipzig).

Internationale Karriere: 280 Länderspiele (Debüt am 20. Mai 1994 in Herford gegen Frankreich); Paralympics-Teilnahmen: 2000 in Sydney (Platz acht), 2008 in Peking (Platz fünf), 2012 in London (Platz sechs), 2016 in Rio de Janeiro (Platz acht), WM-Teilnahmen: 1994 in Edmonton (Platz acht), EM-Teilnahmen: 1999 in Roermond (Platz zwei), 2007 in Wetzlar (Platz drei), 2011 in Nazareth (Platz zwei), 2015 in Worcester (Platz drei). (afi)