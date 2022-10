Schock für RSV Lahn-Dill: Kapitän fällt längere Zeit aus

Laboriert an einer Handverletzung: Kapitän Thomas Böhme (l.) wird dem RSV Lahn-Dill noch mindestens bis Mitte November fehlen. Foto: Armin Diekmann

WETZLAR - Keine guten Nachrichten kommen dieser Tage von der medizinischen Abteilung des deutschen Rollstuhlbasketball-Rekordmeisters RSV Lahn-Dill. Kapitän und Topscorer Thomas Böhme, der bereits im letzten Heimspiel gegen Aufsteiger Essen passen musste, fällt weiter aus. Mit einem Comeback des Nationalspielers ist aufgrund seiner Handverletzung nicht vor Mitte November zu rechnen.

Handverletzung aus dem Topspiel doch gravierender

Böhme hatte sich die Verletzung im Topspiel bei Hannover United zugezogen und sich direkt in Behandlung von Teamärztin Petra Michel-Leutheuser begeben, die dem 31-Jährigen zunächst für das drei Tage später stattfindende Heimspiel in der Buderus-Arena Trainings- und Wettkampfverbot erteilte.

Keine Rückkehr vor

Mitte November

Leider hat sich in der Folge die Verletzung als gravierender als erhofft dargestellt, die nun eine sportliche Pause bis Mitte November nach sich zieht. Der Nationalspieler hält sich nun mit einem extra für ihn ausgearbeiteten Trainingsplan, der seine linke Hand entlastet, fit, jedoch ohne am Mannschaftstraining teilnehmen zu können. Am kommenden Samstagabend im Heimspiel gegen die Köln 99ers müssen seine Teamkollegen nun die Lücke, die das Fehlen des Kapitäns hinterlässt, als Kollektiv schließen.