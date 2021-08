So wollen HSG und RSV gemeinsam zurück in die Normalität

Der Deutsche Städtetag hat die von der Initiative Profisport Deutschland (IPD) angekündigte Unterstützung von Städten und Gemeinden bei der Umsetzung von Impfangeboten bei Sportveranstaltungen begrüßt. Wie Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy betonte, sei dies ein starkes Signal: "Bei Impfaktionen vor Hallen oder in Stadien können sich die Menschen kurzfristig gegen Corona impfen lasen. Durch solche niedrigschwelligen Angebote nehmen die Menschen direkt in ihrer Lebenswelt ein Angebot an. Diese Initiative sollte Vorbild sein für weitere Impfaktionen, etwa in Einkaufszentren oder vor Kinos." Dedy betont, dass die Städte und der Sport nur gemeinsam stark wären: "Beim Handball oder beim Basketball mitzufiebern, sollte im kommenden Herbst oder Winter ohne Angst vor Corona stattfinden. Deshalb unser Appell: Wahre Fans lassen sich impfen." (afi)