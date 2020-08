"Sport-Stipendiat des Jahres" Annabel Breuer vom RSV Lahn-Dill im Interview

Annabel Breuer, geboren am 23. Oktober 1992 in Tübingen lebt in Gießen und spielt Rollstuhlbasketball beim RSV Lahn-Dill sowie in der Damen-Nationalmannschaft. Ihre größten Erfolge waren der Paralympics-Sieg 2012, Silber bei den Spielen 2016, WM-Silber 2010 und 2014 sowie Gold, Silber und Bronze bei Europameisterschaft (2009 noch im Fechten). Neben dem Sport absolviert die 27-Jährige ein Masterstudium in Psychologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. (red)