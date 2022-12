Stammplatz: Erleichterung, Frust und ein Comeback

Was läuft am Sport-Wochenende in Mittelhessen? Wir blicken vom "Stammplatz" aus darauf. (© Ben Volkmann, Sven Jessen, Steffen Bär, Björn Franz, Armin Diekmann)

Mittelhessen - Herzlich willkommen zu unserem Überblick. Wir setzen uns gemeinsam auf den Stammplatz, um auf das Sport-Wochenende zu schauen. Unter anderem mit diesen Themen: Erleichterung beim TV Hüttenberg nach Sieg gegen VfL Eintracht Hagen, dafür Frust beim TSV Steinbach Haiger, wo es in den entscheidenden Momenten haperte. Die Cheftrainerin des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill hebt die Bedeutung von Thomas Böhme für die Mannschaft hervor und bei der HSG Wetzlar ist der Abstiegskampf fern und nah gleichzeitig. Der TV Oberndorf liegt über dem Soll, der TVW verliert erneut und die HSG Eibelshausen/Ewersbach hat das Zeug zur Oberliga.

Im Fokus:

Der Routinier regelt als Torschütze und Abwehrstabilisator: Durch die Verletzungsmisere des TVH kommt Co-Trainer Stefan Kneer (r.) gegen Hagen zu einem überzeugenden Comeback. (© Steffen Bär) Handball – Kollektive Erleichterung beim TV Hüttenberg

Als Johannes Wohlrab das Podium der Hüttenberger Bürgerstuben betrat, ging ein wohlwollender Regen aus Applaus auf den 36-Jährigen nieder. Wohlrab lächelte und bedankte sich anschließend auch verbal artig bei den Beifallspendern. In jenen Räumlichkeiten, in denen sich in den Vorwochen nach Spielschluss stets eine gedrückte und immer ratlosere Stimmung breit gemacht hatte, herrschte am späten Samstagabend Erleichterung, Lockerheit und Gelöstheit. Mit 34:32 (15:13) hatte der TV Hüttenberg sein just zu Ende gegangenes Heimspiel gegen den VfL Eintracht Hagen gewonnen. Und damit endlich jenen Fluch gebrochen, der zuletzt in sechs Niederlagen in sieben Heimspielen gegipfelt hatte.

Fußball – Der Frust beim TSV Steinbach Haiger steigt

Es läuft die letzte Minute im Mainzer Bruchweg Stadion. Einen letzten Angriff hat Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger noch. Und es reicht, dass Arif Güclü gerade noch so ein Tor machen kann. Doch der ganz große Jubel, die ganze große emotionale Explosion, sie bleibt aus. Anders als noch gegen Kickers Offenbach, als Güclü nach seinem Last-Minute-Treffer unter einer Jubeltraube begraben wird, gibt es dieses Mal lediglich zwei ausgestreckte Arme des Torschützen und eine Umarmung von Mitspieler Henri Weigelt. Warum nicht gleich so, mochte man den Haigerer Akteuren nach dem Tor in letzter Sekunde zurufen. Denn wie schon in der Vorwoche im Heimspiel gegen Fulda drückten die Steinbacher dieser Partie ihren Stempel auf, setzten die Mainzer früh unter Druck und schnürten sie damit größtenteils in deren eigener Hälfte ein. Doch in den entscheidenden Momenten haperte es.

Rollstuhlbasketball – Thomas Böhme über Comeback: „Wurfquote nicht so berauschend”

Beim ungefährdeten 75:32-Erfolg gegen das Schlusslicht BG Hamburg war es vielleicht nicht so offensichtlich. Aber für Cheftrainerin Janet Zeltinger hat sich auch in dieser Begegnung, der letzten vor heimischer Kulisse in diesem Jahr, die Bedeutung von Thomas Böhme für die Mannschaft des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill gezeigt. „Er bringt seine Führungsstärke auf das Feld und verstärkt unsere Verteidigung”, urteilte die Deutsch-Kanadierin nach dem Comeback des 31-Jährigen nach sechswöchiger Verletzungspause. Die „ganz andere Dynamik” des Weltklasse-Akteurs, so Zeltinger, werde auch nötig sein beim Liga-Spitzenreiter und amtierenden Meister, wenn es am Samstag (um 18 Uhr in Elxleben) im Jahresabschluss zum Erzrivalen und Tabellenzweiten RSB Thuringia Bulls geht. Zwar entscheiden erst die Playoff-Spiele nach der regulären Runde über die Meisterschaft, aber gerade gegen den Hauptkonkurrenten auf nationaler Ebene stehen für die Mittelhessen seit Jahren immer auch das Prestige und die Frage um die Vormachtstellung auf dem Programm.

Durch die Linse - das Foto:

Der dazugehörige Artikel:

HSG Wetzlar: Abstiegskampf wirkt so fern und doch so nahe – In der Wetzlarer Buderus-Arena scheint rund um die Partie des Bundesligisten gegen den THW Kiel kein Platz für Gedanken an Zweitliga-Handball. Aber genau das ist die Gefahr.

Weitere Meldungen:

Tischtennis – TV Oberndorf „liegt absolut über dem Soll”

Der TV Oberndorf hat gegen die ersatzgeschwächte Mannschaft des TTC Staffel souverän mit 9:4 gewonnen und steht nach dem vierten Saisonsieg nun vor dem letzten Hinrundenspieltag der Tischtennis-Verbandsliga - auch bedingt durch die Pleite des TTC Elz III - auf einem durchaus überraschenden zweiten Tabellenplatz. „Durch den weiteren Erfolg haben wir nun schon starke zehn Punkte geholt und liegen absolut über unserem Soll. Wir versuchen, in der letzten Hinrundenpartie am kommenden Freitagabend in Anspach nochmals nachzulegen, und freuen uns dann auf die anstehende Winterpause”, resümierte ein zufriedener Oberndorfer Mannschaftsführer Mathias Neuhof.

Legen im Doppel den Grundstein für den vierten Oberndorfer Saisonsieg: Marco Görlitz (l.) und Mannschaftsführer Mathias Neuhof. (© Janina Benner) Volleyball – Guter Aufschlag, schlechte Annahme: TVW verliert erneut

Die knapp 50 Zuschauer hatten sich auf einen erwärmenden zweiten Adventsnachmittag in der Sporthalle der Atzbacher Lahntalschule eingestellt. Doch nach etwas mehr als einer Stunde durften sie sich schon wieder in die Kälte begeben und auf den Heimweg machen. Denn die Volleyballerinnen des TV Waldgirmes mussten im Heimspiel der 2. Bundesliga Süd gegen den TSV Unterhaching erneut schneller als erhofft die Segel streichen. Exakt 68 Minuten wies der offizielle Spielbericht aus, dann wurde dort eine 0:3 (15:25, 15:25, 18:25)-Niederlage der Mannschaft von TVW-Trainer Samuel Schoele notiert. Also wieder nichts mit einem Satzgewinn. „Wir haben über unsere Trainingssituation gesprochen, und die Spielerinnen teilen meine Einstellung, dass wir da mehr investieren müssen. Zeit, um an Kleinigkeiten und Feinheiten zu arbeiten, bleibt uns aber nicht”, weiß Trainer Samuel Schoele.

Spruchreif - das Zitat zum Wochenende:

Der dazugehörige Artikel:

Handball: Lautstarke Kulisse als Faustpfand im Topspiel – In der Handball-Landesliga der Frauen hat die HSG Eibelshausen/Ewersbach am Samstag den punktgleichen Zweiten Hungen/Lich zu Gast. Wer schwingt sich zum ersten TVH-Verfolger auf?

Zu den Artikeln

Wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zum nächste Mal an dieser Stelle auf unserem Stammplatz. Bleibt sportlich.