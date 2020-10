Steve Serio macht RSV Lahn-Dill noch stärker

Steve Serio trug bereits von 2010 bis 2012 und von 2013 bis 2016 das Trikot des RSV Lahn-Dill. Der 33-Jährige gilt als einer der besten Spieler der Welt auf seiner Position als Powerforward und hat fast alles gewonnen, was es in der Sportart zu gewinnen gibt: Junioren-Weltmeister, vier WM-Medaillen und zweimal paralympisches Edelmetall, darunter Gold bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro, sind die Karriere-Highlights mit dem Team USA. Auch auf Vereinsebene hat Serio, der seine Freundin Lindsay mit nach Mittelhessen bringen wird, mächtig abgeräumt. Mit vier Meistertiteln, vier nationalen Pokalsiegen, den Champions-League-Titeln 2012 und 2015 sowie dem Weltpokalsieg 2010 im japanischen Kitakyushu ist er nach Landsmann Michael Paye der erfolgreichste US-Amerikaner in der Bundesliga. (afi)