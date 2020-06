Thomas Böhme bleibt beim RSV Lahn-Dill

Thomas Böhme (im Vordergrund) bleibt dem mittelhessischen Rollstuhl-Basketball erhalten. Foto: Bär

WETZLAR - Mit Thomas Böhme hat der RSV Lahn-Dill einen weiteren wichtigen Vertrag für die kommende Saison verlängert. Der bereits seit zehn Jahren das Trikot des deutschen Rekordmeisters tragende Franke wird damit auch 2020/2021 eine der tragenden Säulen in der Mannschaft des Trainergespanns Janet Zeltinger und Günther Mayer sein.

Der gebürtige Bayreuther kam nach Stationen in Jena und München bereits mit 19 Jahren nach Mittelhessen und holt mit dem RSV Lahn-Dill in dieser Zeit sechs Meistertitel, sieben Pokalsiege und zweimal die IWBF-Champions-League-Trophäe nach Wetzlar. Als Nationalspieler wurde der heute 28-Jährige 2012 Junioren-Europameister und ein Jahr später auch U23-Weltmeister. 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro nahm er an den Paralympics teil und gewann in den Jahren 2013, 2015 und 2017 jeweils EM-Bronze mit der deutschen Auswahl.

"Ich bin glücklich und stolz, dass ich nun schon in meine elfte Saison für den RSV gehe und freue mich schon wieder auf die Spiele mit den besten Fans der Welt im Rücken", so Thomas Böhme fast euphorisch zu seiner Vertragsverlängerung und Janet Zeltinger ergänzt: "Tommy ist einer der besten 3,0-Punkte-Spieler in der Welt und ein sehr wichtiger Faktor für uns. Er ist der dienstälteste Spieler bei Lahn-Dill und daher sind wir natürlich sehr zufrieden, ihn weiter in unserem Kader zu haben."