Wetzlarer Rollis legen später los

WETZLAR - Rollstuhlbasketball-Bundesligist RSV Lahn-Dill kann nicht wie geplant am 15. Januar (Freitag) mit einem Heimspiel in der Rittal-Arena in Wetzlar in das Sportjahr starten. Der Gast aus Trier hat die Domstädter gebeten, die Partie zu verlegen. Die Rollis haben diesem Wunsch entsprochen. Wann die Partie nachgeholt werden wird, steht aktuell jedoch noch nicht fest. Damit startet der RSV am Samstag, 23. Januar, mit dem Hessenderby in Wiesbaden in das neue Jahr.