Wetzlarer Rollis müssen nun früher ran

Freut sich auf das Hessenderby: Thomas Böhme (l) vom RSV Lahn-Dill.

WETZLAR - Und es geht weiter: Erneut ist das Hessenderby in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga zwischen dem RSV Lahn-Dill und den Rhine River Rhinos Wiesbaden verschoben worden. Anstatt am Samstag, 6. Februar, steigt die Partie in der Rittal-Arena in Wetzlar nun drei Tage vorher (Mittwoch). Beginn ist um 19.30. Hintergrund ist eine von der Handball-Bundesliga terminierte Heimpartie der HSG Wetzlar gegen Erlangen, die am ursprünglich angesetzten Datum des RSV-Heimspiels stattfinden muss.