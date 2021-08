"Wir wollen eine Medaille"

Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren steht im Viertelfinale von TokioIn einem engen letzten Vorrundenspiel kämpfte das Team den WM-Vierten Iran mit 56:53 (29:25) nieder und zog verdient in die K.o.-Phase der Paralympics ein. Die Partie war dabei bis in die Schlusssekunden spannend, wenn auch nicht hochklassig. Doch am Ende zählt der Erfolg über einen physisch starken Iran. "Dies ist ein großer Schritt, den uns bei dieser Auslosung sicher nicht viele zugetraut haben", sagte Bundestrainer Nicolai Zeltinger nach dem Happyend. Verantwortlich für den Erfolg war vor allem ein im zweiten Durchgang besser ins Spiel kommender Thomas Böhme vom RSV Lahn-Dill (am Ende mit 15 Zählern), aber vor allem Center Aliaksandr Halouski (27), der von der iranischen Defensive nicht zu stoppen war. Zwei Dreier von Nico Dreimüller und Böhme, dazu wichtige Halbdistanzpunkte von besagtem Halouski sorgten so für das 47:33 (30.) und wenig später für das 52:41 (34.). 26 Sekunden vor der Schlusssirene kam der Irann nochmal auf 53:55 heran Doch das deutsche Team behielt die Nerven. (aj)