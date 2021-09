Zeltinger hat so kurze Vorbereitung wie noch nie zu meistern

Mit dem zusammen mit der Rittal-Arena und der HSG Wetzlar sowie den Gesundheitsbehörden entwickelten Hygienekonzept ist das Erlebnis "Heimspiel der Rollis" wieder möglich - und dies für Geimpfte und Genese nahezu wieder so wie vor der Corona-Pandemie.

Insgesamt stehen aktuell 2250 Sitzplätze in baulich voneinander getrennten 3G- und 2G-Bereichen zur Verfügung. Für beide Sektoren identisch ist, dass beim Betreten der Arena bis hin zum Sitzplatz ein zugelassener Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, auf den Sitzplätzen während der Partie jedoch nichtIn den 2G-Bereichen für genesene und geimpfte Zuschauer kann der Mindestabstand entfallen, die Cateringbereiche sind ebenso wie die Sanitäranlagen und der Fanshop wieder regulär geöffnetIn den 3G-Bereichen für genesene, geimpfte und zusätzlich negativ getestete Besucher, muss der Corona-übliche Sicherheitsabstand eingehalten werden. Diese Bereiche sind durch einen eigenen Eingang erreichbar und besitzen separate Sanitäranlagen sowie separate Cateringstationen. Das negative Testergebnis der Besucher in diesem Bereich darf dabei nicht älter als 24 Stunden sein.

Kinder bis zum zwölften Lebensjahr können ihre Eltern in den 2G-Bereich uneingeschränkt begleiten, sofern die Begleitpersonen selbst die 2G-Regeln erfüllen. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr benötigen dabei keinen negativen Covid19-Test, Kinder ab sechs Jahren einen negativen Covid19-Test, wobei auch der so genannte Schultest zulässig ist. (aj)