Zwei Siege gegen die Bulls müssen für nächsten Titel her

Ganz still und leise hat Janet Zeltinger ihren Job als Assistentin von Bundestrainer Martin Otto bei der deutschen Damen-Nationalmannschaft im Rollstuhlbasketball an den Nagel gehängt. "Ich brauche einfach mehr Zeit für unsere Tochter Kaylie", richtet die 43-Jährige künftig eindeutig ihren Fokus auf die Familie. "Wenn mein Mann Nicolai als Herren-Bundestrainer und ich beide in Tokio wären und auch die gesamte Vorbereitung mitmachen würden, dann müsste Kaylie wochenlang irgendwo untergebracht werden. Das wollen und können wir nicht verantworten", möchte sich die gebürtige Kanadierin künftig voll und ganz auf ihren Job als Cheftrainerin des siebenfachen Champions-Cup-Gewinners RSV Lahn-Dill konzentrieren. Janet Zeltingers Nachfolger wird Andre Hopp, der zuletzt als Spielertrainer der Rhine River Rhinos Wiesbaden aktiv war. "Ich hoffe, dass ich in die Schuhe von Janet passe. Sie hat mega viel für die Nationalmannschaft getan und viel Herzblut reingesteckt", kommentierte der 31-Jährige seine neue Aufgabe. (afi)