Zwei Testsiege in Wetzlar gegen Spanien: Böhme überragend

Ungewohntes Trikot, gewohnte Umgebung: Der Brite Joe Bestwick (l.), früher beim RSV Lahn-Dill, spielt jetzt für Deutschlands Rollstuhlbasketballer. Foto: Andreas Joneck

WETZLAR - Mit zwei Testspielerfolgen gegen Spanien ist die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren erfolgreich in ein einwöchiges Trainingscamp in Wetzlar gestartet.

In der Rittal-Arena, in der sich die spanischen Vereinsmannschaften bereits Anfang Mai dem RSV Lahn-Dill und den Thuringia Bulls im Champions Cup geschlagen geben mussten, gelang der Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger und seines Assistenten Martin Kluck am Montagabend ein 85:78 (18:10, 36:33, 69:56)-Erfolg und am Dienstag ein 67:59 (20:19, 33:36, 55:49) über den Vize-Europameister.

Böhme erzielt satte

39 Punkte in einem Spiel

Topscorer in beiden Spielen war Lokalmatador Thomas Böhme, dem im ersten Vergleich mit den Iberern spektakuläre 39 Punkte, darunter fünf Dreier, im Vorbereitungsspiel für die Paralympics Ende August in Tokio gelangen. Nur 24 Stunden später steuerte der 30-jährige Flügelspieler der Wetzlarer 16 Zähler zum zweiten Erfolg der deutschen Auswahl bei.

Die Rittal-Arena erwies sich aber nicht nur als gutes Pflaster für Thomas Böhme und das Team Germany, sondern auch für zahlreiche Ex-Spieler des RSV Lahn-Dill, die einmal mehr in Wetzlar zu guter Form aufliefen. Darunter der Frankfurter Nico Dreimüller, Kapitän Jan Haller aus Hannover oder der inzwischen eingebürgerte Joe Bestwick, der im kommenden Jahr für die Köln 99ers spielen wird.

Deutschland: Böhme (55/7 Dreier, RSV Lahn-Dill), Halouski (28/3, RSB Thuringia Bulls), Bienek (18, RSB Thuringia Bulls), Dreimüller (15/2, Mainhatten Skywheelers), Güntner (14, Rhine River Rhinos Wiesbaden), Bestwick (10, Köln 99ers), Haller (5, Hannover United), Huber (2, RSV Lahn-Dill), Sadler (2, Hannover United), Albrecht (1, RSB Thuringia Bulls), Hell (Hannover United), Schorp (BBC Münsterland).