Box-Boykott: WM als sportpolitische Ränkespiele

Die Olympischen Spiele in Los Angeles hatte ein großer Teil des Ostblocks boykottiert, nachdem vier Jahre zuvor westliche und auch islamische Länder den Spielen in Moskau aus Protest gegen die Invasion der damaligen Sowjetunion in Afghanistan ferngeblieben waren. „Der Sport wird politisch immer wieder extrem benutzt“, sagte Maske der Deutschen Presse-Agentur, „auch wenn es am Ende an der Situation nichts ändert.“