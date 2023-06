Boxen bei Olympia: Iba veröffentlicht Report zu Reformen

Einen Tag vor einer für diesen Mittwoch kurzfristig angesetzten Sitzung des IOC-Exekutivkomitees zur Zukunft des olympischen Boxens veröffentlichte die Iba auf ihrer Webseite Auszüge eines 400-seitigen Berichts an das Internationale Olympische Komitee. Darin werde auf alle Bedenken des IOC eingegangen, der Bericht hebe alle in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten Reformen inklusive der Gründe für die Veränderungen hervor, hieß es in einer Mitteilung des Weltverbandes.