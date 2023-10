Chance und Risiko: Gualtieri boxt um zweiten WM-Titel

Am Sonntagmorgen gegen 5:15 Uhr MESZ steigt der deutsche IBF-Weltmeister in Rosenberg/Texas in den Ring, um dort dem Kasachen Schanibek Alimchanuli möglichst dessen WBO-Gürtel zu entreißen. Der internationale Top-Kampf im Mittelgewicht mit einem deutschen Hauptdarsteller ist hierzulande aber nicht im klassischen Fernsehprogramm zu sehen, die ARD bietet immerhin einen Livestream auf sportschau.de an.