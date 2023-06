Deutscher Boxverband blickt gebannt auf IOC-Entscheidung

Bei einer außerordentlichen Sitzung der IOC-Exekutive und des deutschen Präsidenten Thomas Bach am Donnerstag könnte der olympische Dachverband der umstrittenen Iba vorerst den Knock-out verpassen. In diesem Moment wäre das Boxen erst einmal ohne olympischen Verband. Die Iba will das drohende Aus als olympischer Verband noch gerichtlich vor dem Internationalen Sportgerichtshof (Cas) abwenden.