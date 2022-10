Ex-Boxer Schnieders im Alter von 55 Jahren gestorben

Verstarb im Alter von 55 Jahren: Ex-Boxer Andreas Schnieders. (Bild: dpa) (Foto: Thorsten Helmerichs/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa)

Lingen - Der frühere Top-Amateurboxer Andreas Schnieders ist im Alter von 55 Jahren gestorben.

Der Lingener starb bereits in der vergangenen Woche, wie die Polizei Emsland und der Vorsitzende Hans-Hermann Bünger vom Boxverband Weser-Ems auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Nach Angaben der Polizei hat sich Schnieders selbst getötet. Zuvor hatte die „Nordwest-Zeitung“ über den Tod berichtet.

In den 1980er- und 1990er-Jahren war Schnieders sechsmal deutscher Meister im Superschwergewicht. 1988 nahm er an den Olympischen Spielen in Seoul teil - dabei schied er im Viertelfinale aus. 1989 und 1991 trat er jeweils bei der Weltmeisterschaft an, 1991 wurde er Vize-Europameister.

Nach seinem Karriereende 1994 zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück. Wegen der Ähnlichkeit mit dem Schauspieler Dolph Lundgren, der im Kinofilm „Rocky IV“ den sowjetischen Boxer Ivan Drago spielte, wurde er auch mit dem Spitznamen „Drago“ bezeichnet.

