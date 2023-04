Ex-Boxweltmeister Joshua siegt gegen Franklin nach Punkten

In der O2-Arena in London setzte sich der 33 Jahre alte Brite gegen den US-Amerikaner Jermaine Franklin am Abend nach zwölf Runden durch eine Punktentscheidung (118:111, 117:111, 117:111) durch und holte seinen 25. Erfolg als Profi. Vor dem Kampf ohne Titelausgang hatte der knapp zwei Meter große Hüne Joshua Andeutungen hinsichtlich eines Karriereendes bei einer Niederlage gemacht.