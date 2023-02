„Ich spüre noch Feuer“: Ex-Champion Sturm zurück im Ring

Und so streift sich Sturm am Samstag (gegen 22.00 Uhr/DAZN) in der Stuttgarter Porsche-Halle wieder die Boxhandschuhe über und stellt sich in seinem 53. Profikampf dem im Allgäu lebenden Türken Sükrü Altay. Fast elf Monate nach seiner Niederlage im WM-Ausscheidungskampf gegen den Ungarn Istvan Szili nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe.