Kein Boxkampf zwischen Joshua und Whyte

Der Kampf sollte eigentlich am kommenden Samstag in der O2-Arena in London stattfinden, wurde nach einer positiven Dopingprobe bei Whyte aber abgesagt. Das teilte der Veranstalter nach einer entsprechenden Mitteilung der zuständigen Anti-Doping-Agentur mit. Es solle nun eine umfassende Untersuchung geben, hieß es weiter.