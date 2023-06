Knock-out für Iba: IOC wirft Box-Weltverband raus

Am Abend reagierte die Iba mit einer erneuten Attacke auf das IOC. Das IOC habe einen „gewaltigen Fehler“ begangen und damit seinen wahren Charakter offenbart. In der Stellungnahme auf der Homepage zog die Verbandsführung einen äußerst fragwürdigen Vergleich des IOC-Beschlusses mit dem Jahrestag des Überfalls von Hitler-Deutschland auf die Sowjetunion 1941. Und weiter: „Wir können nicht verhehlen, dass die heutige Entscheidung für den weltweiten Boxsport katastrophal ist und in eklatantem Widerspruch zu den Behauptungen des IOC steht, im besten Interesse des Boxsports und der Sportler zu handeln.“